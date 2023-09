Segre e Seymandi in tribunale per i 700 mila euro prelevati dal conto comune

(Di martedì 5 settembre 2023) Nella giornata di oggi i legali di Massimoe Cristinasono convocati in aula a Torino, di fronte al giudice Fabrizio Alessandria, chiamato a pronunciarsi sul provvedimento di sequestro conservativo richiesto il 7 agosto scorso dagli avvocati di, per i 700che, secondo il manager, la sua ex compagna avrebbe prelevato da uncorrente inper dirottarli su un deposito personale.

La social - novelain tribunale per i 700.000 euro contesi Emanuela Minucci 22 Agosto 2023 Ma l'approdo in tribunale Il finanziere ha chiesto il sequestro conservativo di 700mila ...

Il giudice Fabrizio Alessandria è chiamato a pronunciarsi in giornata sul provvedimento di sequestro conservativo chiesto il 7 agosto scorso dagli avvocati della donna, accusata dall'ex compagno di ...Il caso Segre-Seymandi che per l’intera estate ha tenuto banco nelle cronache mondane di quasi tutto il pianeta è finito in tribunale a Torino per la prima udienza inerente al sequestro preventivo dei ...