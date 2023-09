Segnalazione su Giselda Torresan | concorrente nip del GF | “Ha comprato i follower per entrare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 settembre 2023)è una delle concorrenti nip annunciate che entreranno nella casa del GF: con un account da svariati migliaia dis,non è esattamente una sconosciuta. Novella2000 ha riportato che su di lei è arrivata unaalla gossippara Deianira Marzano, la quale l’ha immediatamente divulgata ai suois: “Un mio amico la conosce. Ti posso assicurare che si è ‘dopata’ il profilo, è tutto fake. I commenti sotto i suoi post sono fake, così come i folloer e i like. Il uso obiettivo era diventare qualcuno di famoso, eh. Solo al Grande Fratello, allora. Se vuoi ti giro in privato le parole del mio amico, se pubblichi anonima, grazie.” L’elevato seguito dell’operaia, infatti, aveva lasciato perplessi i fan del reality di Canale5 e non erano mancate ...