“Se non smetto di bere muoio” | il video de Il Cile sulla diagnosi di pancreatite acuta

(Di martedì 5 settembre 2023) Il, all’anagrafe Lorenzombrini, cantautore originario di Arezzo, ha raccontato la sua dipendenza dall’alcol in unaperto sui social. Il cantautore, amico e collaboratore dei Negrita, al fianco di J-Ax nell’hit Maria Salvador, si è fatto conoscere con il singolo Cemento armato nel 2012 e ha partecipato a Sanremo 2013 con Le parole non servono più, per cui ha vinto il Premio Assomusica e il Premio Sergio Bardotti. Ora ha postato sui suoi profili social un lungo post a cuore aperto e undi 3 minuti circa, in cui si apre alla sua dipendenza dall’alcol e spiega che i medici gli hanno dato un ultimatum il 31 agosto, chiarendogli che non potrà più, “Se non voglio morire e sebbene le mie canzoni spesso non ispirino euforia vorrei ancora scriverne un po’”, ha spiegato Il ...

L'ultimatum gli è stato dato dai medici il 31 agosto. Non dovrà più toccare l'alcol a vita "se non voglio morire e sebbene le mie canzoni spesso non ispirino euforia vorrei ancora scriverne un po'". Il cantautore aretino Lorenzo Cilembrini, in arte Il Cile, si è affidato ai social per

"Anche se nelle mie canzoni sono sempre incline a poca felicità e alla mortalità, non è giusto morire per una cavolata così come l’alcol. Se anche le mie canzoni non ispirano euforia, vorrei ancora ...Non è andata esattamente così. Io credo che il motivo primario del mio alcolismo sia la timidezza mista all’insicurezza: ho sempre usato gli alcolici per abbattere quella barriera di incapacità ...