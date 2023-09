Se dico treno | spostatevi Brandizzo | l' agghiacciante video prima della strage

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Gli operai morti aal lavoro sui binari pocodi essere travolti dal. È ungirato mercoledì sera dal più giovane delle cinque vittime, Kevin Laganà, ed è tra i documenti acquisiti dalla Procura di Ivrea. "Ragazzi, se viandate da quella parte", si sente dire da una voce in sottofondo, probabilmente di uno dei due lavoratori indagati. "Devono ancora passare dei treni", afferma ancora qualcuno che non è inquadrato. Lo stesso ragazzo che sta registrando le immagini a un certo punto dice chiaramente: "Non abbiamo ancora l'interruzione (circolazione, ndr)".