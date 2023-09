Se critichi i musulmani finisci nella lista dei nazi | l' affondo di Sigrid Hernamm

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) A volte l'ascoltano e seguono i suoi consigli. Altre volte la ignorano. Ma sanno benissimo chi è. Poi a sorpresa l'etichetta sgradita: è un'islamofoba. In un rapporto intitolato “Ostilità anti -islamica, un bilancio tedesco”, il ministero federale degli Interni della Germania (Bmi) ha descrittoHermann come «un esempio di avversione e di pregiudizio verso i». Il rapporto è severo: «Herrmann si definisce “esperta di islamismo”, nonostante la sua mancanza di competenze professionali o di conoscenze linguistiche rilevanti». La donna che da anni gestisce il blog “Islamismus und Gesellschaft” (Islamismo e società) per mettere in luce l'avanzata di forze radicalisocietà tedesca, non l'ha presa bene. Libero l'ha contattata per capirne di più sul suo lavoro. «Mi scusi ma posso risponderle solo in serata», ha esordito, ...