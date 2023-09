Scuola “Imbriani” | ultimo atto prima della demolizione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAd una settimana esatta dal suonocampanella del nuovo anno scolastico, per lavolta dopo oltre mezzo secolo i cancellistruttura di Contrada Baccanico sede dell’resteranno chiusi. Come ormai noto, la struttura di proprietà provinciale dovrà essere abbattuta e demolita, per poi tornare ad accogliere la flotta di studenti liceali in una location ex novo e al passo coi tempi. In verità alle prime notizie dello sblocco definitivo dei finanziamenti Pnrr necessari alla Provincia di Avellino per il progetto (circa 15 milioni) si auspicavano tempi più rapidi, tanto che le previsioni erano quelle di cantierare l’area a conclusione degli esami di Stato dell’anno 2022-23 e quindi, demolire l’immobile non più tardi dell’estate. Ma si sa la burocrazia ha tempi più lunghi, ed ...