Scuola | a Bolzano aboliti i voti sotto al 4 | lo prevede una legge provinciale

(Di martedì 5 settembre 2023) In Alto Adige laè ricominciata con'importante novità: seguendo l'esempio di Austria e Germania, dove addirittura esiste solo un voto negativo, unaabolisce di fatto iil 4. In realtà in provincia digià da tempo il 2 e 3 erano molto rari perché una raccomandazione invitava i professori a evitare queste valutazioni così severe e difficilmente recuperabili.

Oggi, infatti, tornano in classe gli studenti di, e nei giorni successivi li seguiranno tutti gli altri studenti italiani . Il tema dell'organico dei docenti, resta quello più caldo. 'Diamo ...Il primo giorno diè sempre un evento ricco di emozioni e aspettative. A, la campanella ha suonato, segnando l'avvio di un nuovo anno scolastico e un nuovo capitolo nella vita di molti studenti.

Martedì 5 settembre le prime scuole hanno riaperto, precisamente a Bolzano. Da lunedì 11 settembre toccherà a Valle d’Aosta, Piemonte e Trento, via via tutte le altre: gli ultimi a finire le vacanze ...Durante il periodo natalizio le scuole saranno chiuse dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio ... Andrà meglio agli alunni della Valle d'Aosta e della Provincia di Bolzano: i primi resteranno a casa dal 12 ...