Sci freestyle | Flora Tabanelli oro nel big air e argento nello slopestyle ai Mondiali Junior!

(Di martedì 5 settembre 2023) Il primo vero antipasto della stagione 2023-2024 degli sport invernali è andato in archivio ieri a Cardrona (in Nuova Zelanda) con un bilancio trionfale per l’Italia al termine dei CampionatiJunior FIS Park & ??Pipe. Ottime notizie per i colori azzurri in prospettiva Milano-Cortina 2026, con alcuni giovani talenti ormai in rampa di lancio nelle specialitàe big air di snowboard e sci. La copertina della manifestazione spetta a, emiliana classe 2007 capace di conquistare una storica doppia medaglia nel freeski. La quindicenne portacolori dell’Esercito ha trionfato nel big air, diventando così la prima italiana di sempre (uomini inclusi) campionessa del mondo juniores nel freeski park & ??pipe. In precedenza l’azzurrina era salita sul podio anche ...