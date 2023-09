Scherma Paralimpica | l’Italia chiude con 8 medaglie la Coppa del Mondo in Cina

(Di martedì 5 settembre 2023) Busan – Si conclude con il quarto posto delnella prova a squadre di fioretto maschile la tappa di Busan delladeldi, ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Terni 2023 a cui la delegazione azzurra arriverà con l’entusiasmo di ben ottoconquistate nei quattro giorni di gare in Corea. Il terzetto dei fiorettisti composto da Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa ha iniziato oggi il suo percorso con una netta vittoria sulla Corea per 45-10 nel turno dei quarti di finale. Nell’ultimo match, però, Lambertini ha accusato un piccolo problema fisico. L’atleta emiliano, d’intesa con il Responsabile d’arma Simone Vanni e con lo staff medico azzurro presente, ha deciso di fermarsi per non rischiare nulla a meno di un mese dai ...

La tappa di Busan (Corea del Sud) della Coppa del mondo disi è conclusa con cinque atleti delle Fiamme oro sul podio: trionfo per Bebe Vio e Rossana Pasquino, argento per Edoardo Giordan e Andrea Mogos, bronzo per Loredana Trigilia. La ...Ancora un piazzamento a podio per Andreea Ionela Mogos nella Coppa del Mondo di. L'atleta piemontese tesserata per le Fiamme Oro ha centrato un eccellente secondo posto nel fioretto femminile Categoria A durante la prova del circuito che si sta disputando a ...Benevento . Col Mondiale di Terni nel mirino Rossana Pasquino si è regalata un altro importante successo. Nella tappa di coppa del Mondo dinella lontana Busan, in Corea del sud, l'azzurro ha messo in fila tutte le avversarie. Da numero 2 del tabellone, la sua progressione è stata eccezionale. Nel primo assalto battuta ...

ROMA (ITALPRESS) – Si conclude con il quarto posto dell’Italia nella prova a squadre di fioretto maschile la tappa di Busan della Coppa del Mondo di scherma paralimpica, ultimo appuntamento prima dei ...Stavolta all'orizzonte ci sono le Olimpiadi di Parigi 2024 e Vio, dopo una fase di stop, è tornata a vincere: ha ottenuto l'oro nel fioretto durante la prima giornata di gare nella Coppa del Mondo di ...