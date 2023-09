Scalvini in arrivo | prenotato il super colpo per gennaio

(Di martedì 5 settembre 2023) Giorgioresta sempre un grande obiettivo, c’è una big che ha messo già le mani avanti per il 2024 in difesa Il forte centrale dell’Atalanta è nell’anno della sua… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

PRO - È riuscita a trattenere, Koopmeiners e Carnesecchi, ricercatissimi da big d'Italia e ... Niente rinforzo neanche in difesa dove, con l'del solo Kolasinac e la partenza di Demiral e ......i nerazzurri avrebbero messo in atto il piano B con Peer Schuurs del Torino o Giorgiodell'... che non stuzzicavano molto la fantasia dei tifosi che ora possono esultare per l'del ...In difesa Djimsiti,e Kolasinac. A centrocampo da destra a sinistra Zappacosta (originario ... Dopo l'del terzino destro Lirola (manca solo l'annuncio), il Frosinone è ad un passo dall'...

Inter, Scalvini è il sogno per la difesa: ma l'Atalanta non molla. Le ... Sky Sport

Giorgio Scalvini resta sempre un grande obiettivo, c’è una big che ha messo già le mani avanti per il 2024 in difesa ...È stata così orecchiabile la terza sinfonia dell’ Atalanta, tra azioni corali e assoli, che dispiace quasi mettere in pausa lo stereo della Serie A. La tentazione è quella di riprodurre la gara contro ...