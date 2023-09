Sanità | Lisei Fdi | ' governo ha aumentato fondi al comparto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Apprendiamo dalle agenzie di un patto tra le due regioni rosse, l'Emilia Romagna e la Toscana, per fermare dei fantomatici tagli alladel. Ancora una volta la sfacciataggine della sinistra non ha alcun ritegno. La stessa sinistra che ha definanziato il fondo sanitario nazionale facendogli nel 2014 raggiungere il minimo degli ultimi 10 anni, che ha tagliato posti letto, che ha tagliato le spese di personale, che ha tagliato i posti di a bando di medicina facendogli toccare il minimo nel 2015, oggi, pretende di insegnare aldi centrodestra come rimediare ai disastri che ha combinato". Così Marco, senatore di Fratelli d'Italia. "Questo- spiega -, nell'ultima manovra di bilancio ha aggiunto ben 7 miliardi sul triennio al ...