Sanità | Baldino M5S | ' governo Meloni torna alla stagione dei tagli'

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “I dati del report realizzato dFondazione Gimbe sullain vista della seconda manovra targatasono enormementermanti: l'Italia figura all'ultimo posto nel G7 per la spesa sanitaria pro-capite ed è appena il sedicesimo dei Paesi europei dell'Ocse. Negli ultimi decenni, laha sempre subito, con conseguenti riduzioni di servizi sanitari pubblici, posti letto e personale sanitario". Lo scrive sulla sua pagina Fb Vittoriavicecapogruppo M5S a Montecitorio. "Un trend costante fino all'arrivo del M5s alche ha finalmente invertito la rotta. Prima della pandemia, con il primoConte, la spesa sanitaria in rapporto al Pil misurava il 6,4%. L'anno successivo, ...

... Il caldo non è poi una grande notizia") e le accuse al ministro dellatedesco Lauterbach in ... Così Vittoria, vice capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. Secondo Luana Zanella , ...... Il caldo non è poi una grande notizia") e le accuse al ministro dellatedesco Lauterbach in ... Così Vittoria, vice capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. Secondo Luana Zanella , ...