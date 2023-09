Salute | cosmetici con sostanze cancerogene | maxi sequestro Gdf

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Tortona (Alessandria), durante i continui controlli eseguiti per contrastare l'importazione e la commercializzazione di prodotti non sicuri per ladei consumatori, ha sequestrato circa 5mila confezioni tra profumi, bagno schiuma, doccia schiuma e deodoranti contenenti 'Butylphenyl methylpropional', conosciuto anche come 'Lilial': un composto chimico comunemente usato come profumo nei preparatie nelle polveri per bucato, vietato con regolamento Ue dal primo marzo 2022 poiché rientrante nel novero dellecatalogate comee tossiche. I finanzieri tortonesi hanno rinvenuto oltre mille di questi prodotti di cosmetica sugli scaffali sia di un magazzino di Tortona, utilizzato come deposito da una nota catena di ...