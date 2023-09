Salerno | il vento crea disagi | allerta fino alle 22

(Di martedì 5 settembre 2023) Momenti e giornate di tensione. Già da ieri, nel corso del pomeriggio, acircola un forte, che rischia direabbastanza imprevedibili. Durante la giornata di ieri, in diversi quartieri sono intervenuti i vigili del fuoco a causa delle forti raffiche di. Su Corso Vittorio Emanuele sono caduti alcuni pezzi di fogliame delle palme che abbelliscono il centro cittadino. In altre zone si è registrata la caduta di rami e di pali, fortunatamente senza feriti. L’meteo, come dichiarato anche dalla Protezione Civile, sarà arancione. Anche nelle zone limitrofe, tra il comune die quello di Avellino, si sono registrati forti. Sono stati oltre sessanta gli interventi tra ieri e oggi per via ...

Come citato dalle prime ore di oggi 4 settembre, complice il forteche sta spirando su tutta ... Serino, Atripalda e un albero di grosso fusto è caduto anche sul raccordo Avellino -nel ...Ilè un po' calato per la terza prova e gran parte dei laseristi sono rientrati in porto ... settima overall, davanti a Anita Soncini, ottava e a Maria Francesca(CCR Lauria). Anche nella ...Ilè un po' calato per la terza prova e gran parte dei laseristi sono rientrati in porto ... settima overall, davanti a Anita Soncini, ottava e a Maria Francesca(CCR Lauria). Anche nella ...

Raffiche di vento a Salerno: cade il fogliame delle palme sul Corso, monitorati alberi e pali Virgilio

Oltre sessanta gli interventi dei vigili del fuoco della sede centrale di Avellino e dei cinque distaccamenti provinciali sono stati effettuati nella giornata di ieri a causa del forte vento che ha pr ...Il maltempo ha colpito la zona di Avellino e Salerno, causando una serie di disagi e interruzioni alla circolazione stradale. Uno degli incidenti più ...