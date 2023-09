Salerno | “Estate sicura” | i risultati conseguiti

Leggi su zon

(Di martedì 5 settembre 2023) È giunto a conclusione l’esecuzione del piano “straordinario” provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri diper una “”, che ha visto l’intensificarsi dei controlli alla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare in prevalenza verso le zone di villeggiatura marine e montane dell’area turistica della provincia didurante l’intero periodo estivo. In particolare, nelle rinomate località della costiera amalfitana e della costa cilentana, nonché del tratto litorale a sud del capoluogo cittadino, i Carabinieri hanno svolto servizi straordinari di controllo dinamico del territorio finalizzati al contrasto alla microcriminalità in genere ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona; specifica attenzione è stata posta alla ...