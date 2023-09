Sabrina Salerno | la foto sexy in palestra scatena i commenti sessisti Lei risponde | «L' ignoranza»

(Di martedì 5 settembre 2023)ha fatto scalpore con il suo ultimo post su Instagram in cui si è mostrata in tenuta dacon dei leggins aderentissimi. L'iconadegli anni '80 ha...

Sono bastati un paio di scatti in palestra a infiammare i follower della ...La cantante e showgirl ligure avvolta da un leggins nero lucido e un mini top che lascia l'addome scolpito in vista: è polemicain palestra, avvolta da un leggins nero lucido e un mini top che lascia l'addome scolpito in vista. Sono alcuni degli scatti pubblicati sul Instagram dalla cantante e showgirl ligure ...si sta godendo le sue vacanze estive in versione wild: l'ultima foto in bikini è davvero sensazionale. Ogni suo post viene sommerso dai like e commenti degli utenti.è, ...

Sabrina Salerno, la foto con i leggins aderenti solleva una bufera Today.it

Sabrina Salerno ha fatto scalpore con il suo ultimo post su Instagram in cui si è mostrata in tenuta da palestra con dei leggins aderentissimi. L'icona sexy degli anni '80 ha commentato dicendo di ...Tutti pazzi per Sabrina Salerno. La showgirl ha estasiato sui social con alcuni scatti in palestra in leggins e top. Le reazioni… Un sogno per tutti, o quasi, gli italiani. Parliamo della bellissima ...