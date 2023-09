che in due occasioni ha mancato la variante, in gara, domenica scorsa. Quella in battaglia con Ocon è costata anche una penalità di 5". L'azzardo necessario per l'undercut "Sapevo che avrei ...... le pagelle di Monza F1 GP Italia 2023, Gara - Ferrari, niente da fare: altra doppietta Verstappen - Perez! GP Italia 2023: ordine di arrivo e risultati MODIFICARE LA PRIMA VARIANTEha dunque ...Dopo il rinnovo, scontato, di Lewis Hamilton con la Mercedes insieme a George, i dubbi per il 2024 riguardano team di seconda fascia con Zhou al centro di una trattativa ...e non...

Russell vorrebbe una prima variante diversa a Monza Autosprint.it

Nel complesso, Russell ha comunque ottenuto un buon risultato massimizzando il potenziale dell’auto, anche se non sono alcuni episodi. Nella prima parte di gara, l’inglese ha dovuto fronteggiare ...George Russell vorrebbe che venisse modificata la Prima Variante di Monza, per impedire ai piloti di tagliarla ...