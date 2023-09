Ruggeri | grande partenza per l’esterno dell’Atalanta I numeri nelle prime giornate

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 settembre 2023) Lasprint delsinistroMatteo: statisticamente uno dei migliori in Serie A Matteoè sicuramente una delle sorprese in casa Atalanta. Certo, c’è ancora molto da fare (soprattutto tra velocità e capacità di saltare l’uomo), ma la strada è sicuramente quella giusta: soprattutto analizzando i. Oltre al fatto di essere primo per assist fatti, iparlano di un giocatore importante per big chance create: solo Alessandro Bastoni ha fatto meglio di lui.in tre gare ha fatto 2 assist e creato 3 big chance. Aspetto importante per un’Atalanta proiettata verso le zone alte della classifica.