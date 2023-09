Romaeuropa Festival | il 6 settembre l’apertura

Leggi su funweek

(Di martedì 5 settembre 2023) Presso l’Istituto Svizzero di Roma a Villa Maraini, alla presenza dell’Ambasciatrice di Svizzera in Italia Monika Schmutz Kirgöz e della Direttrice dell’Istituto Svizzero a Roma Joëlle Comé, si è svolta la conferenza stampa di presentazione per lo spettacolo di apertura del. Presenti anche Anne Laure Léger (rappresentante generale delle Fiandre in Italia), Guido Fabiani (presidente della Fondazione), il direttore generale e artistico Fabrizio Grifasi e il coreografo Sid Larbi Cherkaoui. Celebrare l’essere umano, la sua capacità di reagire alle continue mutazioni e fratture del presente, attraversare una geografia fluttuante di suoni, immagini, movimenti: è con questo invito che Ukiyo-e di Sidi Larbi Cherkaoui e Ballet du Grand Théâtre de Genève inaugura, il 6 e il 7...