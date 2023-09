Roma | Tiago Pinto e l'annuncio su Marcos Leonardo

Si è svolto ieri a Lissone l'incontro tra arbitri e allenatori di Serie A (non c'era Mourinho). Un tema sempre molto attuale in casa, tanto che anchePinto oggi ne ha parlato in conferenza stampa. Proprio in queste ore, inoltre, il sindaco della capitale Gualtieri ha incontrato in Campidoglio il presidente dell'Aia Carlo ...... siamo carichi per riprendere a lavorare per il nostro obiettivo dopo la sosta portando a casa i risultati per la". CosìPinto, general manager della, nel corso della conferenza ..."Marcos Leonardo Lui è un obiettivo".Pinto parla del mercato dellae non manca di affrontare la questione Mourinho e i progetti futuri. Mourinho resterà ancora in giallorosso "I rinnovi sono temi importanti che vengono ...

Roma, Tiago Pinto: "Sono ossessionato da Renato Sanches. Se avrà problemi sarà colpa mia" TUTTO mercato WEB

Il dirigente della Roma nella conferenza stampa di fine mercato: «Per tutto quello che andrà male con lui ci sarà solo un responsabile ed Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore, l'ho ...