Roma | retroscena di mercato | proposti in estate Lloris e Schmeichel

(Di martedì 5 settembre 2023) Proseguono i problemi in casa. Una delle scelte più enigmatiche della società e di Tiago Pinto è stata la riconferma di Rui Patricio dopo una stagione tutt’altro che positiva. Come riporta il Messaggero, al club giallorosso sarebbero stati offerti durante l’due portieri d’esperienza come. La scelta di Pinto e Mourinho è poi andata sulla conferma portoghese, sia per le indicazioni del preparatore Nuno Santos che per i paletti del fair play finanziario. Nella Capitale si punta sulla ripresa dell’ex estremo difensore dei Wolves. SportFace.

