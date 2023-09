Roma | Pinto rivela | 'Ho litigato una settimana per fare questo acquisto'

Tiago, general manager della, non usa mezzi termini per tracciare un bilancio del mercato giallorosso che ha visto arrivare tra gli altri N'Dicka, Aouar, Paredes, Renato Sanches e ...Conferenza stampa di Tiagoa Trigoria. Il gm della, come di consueto a fine mercato, ha fatto il punto tra trattative e momento della squadra rispondendo alle domande dei cronisti. Ecco tutte le sue ...Consueta conferenza stampa di fine mercato per il general manager dellaTiago. Per il dirigente portoghese l'estate è stata particolarmente tribolata, tra l'obbligo di fare 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e poi la necessità di rinforzare la squadra.

Pinto, la risposta gelida su Matic: cosa ha detto il gm Corriere dello Sport

'Nessun problema con il mister, è stato importante per l'arrivo di Lukaku', dice il dirigente giallorosso ROMA (ITALPRESS) - 'Penso che se ...Il dirigente della Roma nella conferenza stampa di fine mercato: «Per tutto quello che andrà male con lui ci sarà solo un responsabile ed Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore, l’ho ...