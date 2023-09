Roma | infermiera uccisa | fermato l’ex compagno di Rossella Nappini

Leggi su ildifforme

(Di martedì 5 settembre 2023) L’omicidio si è consumato nell’androne del palazzo della donna: la tragedia a, in zona Monte Mario. Un’di 52 anni,, è stata trovata morta. Omicidio a: cosa è successosi è spenta nell’androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo 61, in zona Monte Mario, in cui viveva con la L'articolo proviene da Il Difforme.