Roma | infermiera uccisa a coltellate | fermato l’ex

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 settembre 2023) Si tratta di uomo di 45 anni di origini marocchine che in passato avrebbe avuto una relazione con la 52enne Un uomo di 45 anni è statonella notte per l’omicidio di Rossella Nappini, l’ieri con diversenell’androne di un palazzo a, in zona Trionfale. L’uomo, di origini marocchine, in passato avrebbe avuto una relazione con la 52enne. L’uomo è statodai poliziotti della Squadra Mobile che indagano sulla vicenda e si trova ora nel carcere di Regina Coeli. Ieri sera in Questura erano stati ascoltati alcuni sospettati per l’omicidio. Dai primi accertamenti sembra che la vittima sia stata accoltellata più volte all’addome. Il cadavere è stato rinvenuto ieri alle 17.00 in un lago di sangue nell’androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo. ...