- José Mourinho nelle prime due conferenze stampa stagionali contro Salernitana e Verona non ha voluto alimentare i dubbi riguardo le scelte della dirigenza sul mercato. Anzi, ha cercato di ..."Alla luce deisanitari, sociali ed economici dell'alcol, l'iniziativa irlandese dovrebbe essere attuata in tutta Europa", afferma il giurista e direttore scientifico del Cep di, che ha ...Non è un periodo molto brillante per la, che dopo le prime tre giornate di campionato langue al terzultimo posto della classifica. Ed ... Karsdorp e Spinazzola Sono spesso rotti e quindi...

Roma, i rischi del mercato. Ora ne fa le spese Mourinho Corriere dello Sport

ROMA - José Mourinho nelle prime due conferenze stampa stagionali contro Salernitana e Verona non ha voluto alimentare i dubbi riguardo le scelte della dirigenza sul mercato. Anzi, ha cercato di conce ...«Non vorrei che a Roma prendesse piede questo ragionamento ... Rischio caos Per il sindaco di Rimini si rischia il caos. «Se il governo resta ancora in silenzio — attacca Sadegholvaad — tutto cadrà ...