Rivoli | crolla cantiere | 3 operai coinvolti

(Di martedì 5 settembre 2023) Incidente su lavoro a, dove un ponteggio èto in via Acqui, mentre erano in corso dei lavori vicino a un edificio che ospita una chiesa evangelica. Tra i feriti treimpegnati nella realizzazione di un solaio, di cui uno trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. “È il secondo crollo in unnel territorio diin un anno e tutto ciò mi desta preoccupazione, per la vita degliprima di tutto”.Così il sindaco di, Andrea Tragaioli, arrivato immediatamente nel. All’inizio dell’ottobre 2022 treerano rimasti feriti nel crollo di un altroedile, per uno si era temuto il peggio.“Continuo a perorare la causa del fare attenzione ...

Ancora un grave incidente sul lavoro, questa volta a. Parte dell'impalcatura del cantiere in corso in via Acqui per la costruzione del nuovo centro comunitario della chiesa evangelica è crollata intorno alle 14.30, seppellendo alcuni operai che ...Incidente su lavoro nel primo pomeriggio di martedì 5 settembre a, alle porte di Torino. Il ponteggio per la costruzione di un solaio è crollato in via Acqui, vicino a un edificio che ospita una chiesa evangelica. Tre operai sono rimasti feriti: uno, con un ...Viale Carrù a, in provincia di Torino, dove è crollato il ponteggio Sul ponteggio, al momento del crollo, c'erano tre operai: sono tutti in gravi condizioni. I soccorsi. Immediati i soccorsi, ...

Rivoli, crolla ponteggio in un cantiere: operai feriti Corriere della Sera

stavolta è Rivoli il teatro di un ennesima situazione negativa. Quattro feriti, il più grave al Cto Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 settembre, si è registrato il crollo di un solaio in ...Incidente su lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Rivoli, alle porte di Torino. A quanto si apprende, un ponteggio è crollato in via Acqui, dove erano in corso dei lavori vicino a un ...