(Di martedì 5 settembre 2023) COVERCIANO - C'è grande attesa per la primadi Spalletti , impegnata il 9 settembre contro la Macedonia e il 12 contro l'Ucraina. In vista dei prossimi impegni Manuelha parlato nella ...

In vista dei prossimi impegni Manuel Locatelli ha parlato nella conferenza stampa di oggi (martedì 5 settembre):la ...L'Italvolley di De Giorgi fa tappa ad Ancona dopo i successi a Bologna e a Perugia per affrontare la Svizzera. Il pass per gli ottavi è già in tasca ma l'Italia non si ferma. Gli azzurri non hanno ...ladella ...

Rivivi diretta Italia, Locatelli in conferenza stampa: le parole Corriere dello Sport

3-6, 4-6) contro il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che vola ai quarti di finale dello slam newyorkese: sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev.Quarta partita della fase a gironi, dopo le vittorie ottenute contro Belgio, Estonia e Serbia gli azzurri di De Giorgi vogliono un altro successo ...