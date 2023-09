Ritratto di famiglia | recensione | bel cinema francese nella commedia di Roschdy Zem

(Di martedì 5 settembre 2023) Ladidiscritta e diretta da Roschdy Zem: il sottile confine tra sincerità e cattiveria, per un bell’esempio diSenza filtri Moussa (Sami Bouajila) è sempre stato gentile, altruista e presente con la sua. Al contrario di suo fratello Ryad (Roschdy Zem), noto presentatore televisivo, che viene rimproverato da chi lo circonda per il suo egoismo. Lo difende solo Moussa, che per lui ha una grande ammirazione. Una sera Moussa sbatte violentemente la testa cadendo e subisce un trauma cranico. Irriconoscibile, inizia a parlare senza filtri e dice a parenti e amici scomode verità. Finisce per litigare con tutti, tranne con Ryad… Una storia parzialmente autobiograficadi ...

Dopo Maestro , il biopic su Leonard Bernstein di Bradley Cooper , che dedica spazio a Felicia Montalegre ( Carey Mulligan ), vera colonna delladel compositore bisessuale, Sofia Coppola ......si focalizza sulla relazione tra la giovanissima studentessa texana che ha seguito lain ... "Priscilla" è soprattutto ildi un uomo crudele e manipolatore , che chiude la sua ...Unche rimane sfocato, come delle scelte formali che sembrano smorzare i contrasti per ... In assenza delle canzoni originali, la Coppola ricorre inai Phoenix e una scelta che va ...

Ritratto di Famiglia: la recensione del film di Rochdy Zem Ecodelcinema

Valeria Fioravanti sorride in una foto che la ritrae fiduciosa. Una ragazza di 27 anni come altre ... si dimostra più resistente che mai. La famiglia Fioravanti è preoccupata. I medici del policlinico ...Priscilla la recensione del film biografico di Sofia Coppola su Priscilla e Elvis Presley presentato al Festival di Venezia in concorso ...