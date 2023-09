Rinnovo Osimhen | ADL frena | nessuna fretta di chiudere | spunta la reazione dell’agente

(Di martedì 5 settembre 2023) De Laurentiis prende tempo suldinonostante gli assalti arabi respinti. L’entourage del nigeriano non gradisce. Calcio Napoli. De Laurentiis prende tempo suldinonostante gli assalti arabi respinti. L’entourage del nigeriano non gradisce i tempi dilatati.ta improvvisa suldicon il Napoli. Dopo gli incontri estivi tra le parti, De Laurentiis ha deciso di prendere tempo nonostante il pressing degli arabi respinto. Come riporta Il Mattino, il presidente azzurro aveva promesso al nigeriano un aumento a 12 milioni complessivi fino al 2026, con clausola da 180 milioni. Ma per ora tutto è congelato. Ladell’entourage dinon si è fatta attendere: secondo loro, è più il ...

(Photo by FILIPPO MONTEFORTE / AFP) Anche ildi Kvaratskhelia è in alto mare. Come quelli die di Zielinski . Il manager Mamuka Jugeli è stato a Napoli due settimane ma inutilmente. ...... Victor- Ruan Tressoldi Non sono bastati dieci incontri tra De Laurentiis e il manager di Victorper il tanto atteso. Come scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. ..., De Laurentiis prende tempo Come riporta Il Mattino : Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

Rinnovo Osimhen, ora De Laurentiis frena: due cose non gli sono andate giù CalcioNapoli1926.it

Difatti, escludendo l’inevitabile cessione di Kim, gli azzurri hanno confermato Kvaratskhelia ed Osimhen. Il presidente Aurelio De ... non sembra aver fretta di continuare i colloqui sul rinnovo ...Non c'è ancora accordo per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per ora, le fumate restano grigie. Tra un’estate c'è il rischio di ...