Rinnovo Kvaratskhelia | De Laurentiis frena ma l’agente torna alla carica

(Di martedì 5 settembre 2023) A Napoli a tenere banco è ildi: il georgiano ha il contratto in scadenza nel 2027 masta bussandoporta di DeA Napoli a tenere banco è ildi: il georgiano ha il contratto in scadenza nel 2027 masta bussandoporta di De. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’entourage del giocatore vorrebbe rivedere l’accordo economico e provare a chiedere l’aumento d’ingaggio dopo le prestazioni importanti della scorsa stagione. Il presidente azzurro però non trova il motivo nel dover ridiscutere un accordo che ha scadenza nel 2027.

In casa Napoli preoccupa il caso -, la trattativa per adeguamento e prolungamento del contratto dell'attaccante ... 'Ha ragione ADL, prima dimostri di essere un campione, poi il'.(Photo by FILIPPO MONTEFORTE / AFP) Anche ildiè in alto mare. Come quelli di Osimhen e di Zielinski . Il manager Mamuka Jugeli è stato a Napoli due settimane ma inutilmente. ......Piotr Zielinski conZielinski ha sì rifiutato l'Arabia Saudita ma non resterà a Napoli a ogni costo. Tant'è vero che - giustamente dal suo punto di vista - non ha firmato alcun...

CorSport - Rinnovo Kvaratskhelia: il Napoli alza l'offerta ma la distanza resta ampia. L'agente è tornato in Georgia CalcioNapoli24

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come per Aurelio De Laurentiis non ci sia tutta questa urgenza di fare il rinnovo al calciatore Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano h ...Dopo aver visto il suo gioiello in campo contro la Lazio, Jugeli, manager di Kvaratskhelia torna a lavoro con il Napoli sul tema rinnovo del georgiano ...