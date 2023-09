(Di martedì 5 settembre 2023) Il giocatore, seguito dal, avrebbeper coronare il suo: il suo agentela scelta. Il, dopo l’addio di Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia sulla propria panchina, non ha voluto stravolgere la propria rosa. Spalletti aveva cucito una squadra impeccabile su misura per questo campionato e ora Garcia dovrà essere bravo nel saper tenere alto l’entusiasmo partenopeo post vittoria scudetto. Questa sessione di calciomercato è stata forse la più difficile di tutte degli ultimi anni. Le sirene arabe sono ovunque edclub deve tenersi stretto il proprio gioiello perché a suon di milioni il “sì” diviene più facile. Ildifatti ne sa qualcosa. Prima l’affare sfumato all’ultimo atto per Gabri ...

Tuttavia resta qualchesoprattutto per non essere riusciti a chiudere un altro difensore ... E così Juve, Milan,, Fiorentina Real Madrid, Bayern Monaco e Olympique Marsiglia si siedono ...Insomma, nottataccia per untrovatosi sguarnito a livello difensivo. E infatti sui social molti tifosi hannol'unica vera operazione in uscita pesante del mercato estivo per il club ...Nel tridente ilmigliora (e non era facile), ma la difesa è un'incognita enorme. ROMA 7 La ... Ma con Bellanova la sensazione è che non sarà. Restano in granata Vlasic (riscattato), ...

Rimpianto Napoli, l’agente rivela: “Ha rifiutato ogni offerta per realizzare il suo sogno” Spazio Napoli

Ho vinto poco È andata così ma non ho rimpianti. Mi sarebbe piaciuto riuscirci con il Napoli, per vivere l’entusiasmo di quella città che sento mia. Ma ho avuto modo di sentirmi felice egualmente, ...Dallo sfregio del paragone con un pacchetto di sigarette all’essere rimpianto per la partenza ... Così scrive la Gazzetta dello Sport commentando il calciomercato del Napoli. "Un anno fa il presidente ...