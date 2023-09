Ricerca | da Ue 628 mln a 400 giovani talenti | italiani secondi ma molti all' estero

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Milano, 5 set. (Adnkronos Salute) - L'Europa premia iscienziati di talento. Sono 400 i contributi assegnati (Starting grant) atori all'inizio della loro carriera e con un sogno nel cassetto, un progetto da lanciare. Il Consiglio europeo della(Erc) per loro ha stanziato un totale di 628 milioni di euro, a sostegno di studi in una varietà di settori, dalla medicina e fisica alle scienze sociali e umanistiche. Questi grant assegnati oggi, come annunciato dall'European Research Council, aiuteranno gli scienziati insigniti a "formare i propri team e perseguire le loro idee migliori". L'Italia resta salda al secondo posto per numero dicervelli premiati: sono 57. Davanti la Germania con 66 scienziati destinatari del contributo Ue. Alle spalle dell'Italia, francesi (32) e olandesi (27). Ma il ...