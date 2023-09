Retata al Parco Verde di Caivano Sequestrati proiettili | molotov e soldi Meloni | Mai più zone franche VIDEO

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Una operazione ad alto impatto con 400 uomini tra polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza neldie in alcunelimitrofe con decine di perquisizioni porta i primi risultati. Tre persone denunciate per contrabbando di sigarette e14 mila euro a due persone e altri 30 mila euro impacchettati nel cellophane. Ma anche scoperti e portati via per rilievi e per essere distrutti due ordigni, di cui uno rudimentale, oltre 170 cartucce di vario calibro, comprese quelle per Kalashnikov, una mazza da baseball, un coltello a serramanico e un arco. Della dotazione della piazza di spaccio smantellata in un appartamento facevano parte 5 bilancini di precisione. Modesto il quantitativo di droga sequestrato: 408 grammi di hashish, 375 grammi circa di marijuana e 28 grammi di ...

Leggi anche Meloni sarà alVerde di Caivano giovedì La premier ha risposto all'invito di don Maurizio Patriciello, il sacerdote da sempre impegnato nel recupero dei giovani e dei bambini della ...Caivano . È in corso, dalle prime luci dell'alba, una vasta operazione della polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza nel quartiere 'Verde' di Caivano e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad 'alto impatto' che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle ...

La retata L’operazione è scattata all’alba, sequestrati già più di 40mila euro, proiettili per armi da guerra e molotov È in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione congiunta di Polizia ...Violenza maschile (Italia) Nel quartiere dodici piazze di spaccio, i Carabinieri ne hanno smantellate otto. Bruno Mazza: «La scuola invece di aiutarmi mi ha allontanato. Eravamo in 14, tutti con le st ...