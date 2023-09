Da gennaio ad oggi sono 77 i femminicidi consumati in Italia, al quale va aggiunto quello di ieri dell'infermiera uccisa nell'androne di un palazzo a Roma.Ildel: registrati in tutto 225 omicidi (+5% rispetto allo stesso periodo del 2022), 61 donne uccise in ambito familiare/affettivoÈ sulla base di questo decreto che il, insieme alla Croce rossa italiana, viene ... anche per questo motivo, aveva preoccupato tra gli altri l'Asgi che in un dettagliatoaveva ...

Report Viminale, 78 femminicidi da inizio anno - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Lo evidenzia il nuovo report sugli omicidi volontari e la violenza di genere pubblicato oggi dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale. Secondo i nuovi dati, aggiornati al 3 settembre, sono ...