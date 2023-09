Renzi si candida alle Europee | “Farò il Centro Anche con i delusi di Fi e Pd” E’ già polemica

(Di martedì 5 settembre 2023) E' già, dopo l'annuncio di Matteodi voler correrecon Italia Viva, che nelle sue intenzioni, dovrebbe diventare un "grande" nel quale accoglieredi Forza Italia e del Pd. Duri i comenti del M5S e di Gasparri, che respinge la sua ipotesi di portare dal 4% al 3% la soglia di sbarramento per i partiti che vogliono andare in Europa

Così Matteofa il grande passo e sialle europee , mentre Calenda non si rivede nella stessa ambizione. Un "progettino ambizioso" . Terzo polo dimezzato . Alleanze con il Pd . Un "...approfondimento Elezioni europee,si: mi metterò in gioco con Il Centro FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Deputati più assenti in Parlamento, Bossi ...Lo sbarramento al 4% Per essere ancora più chiari, dice una fonte di Italia Viva, "se arriviamo al 4% sono chiare due cose:siad assumere la leadership di una istituzione Europea; è l'...

Renzi si candida alle Europee con il brand ‘Il Centro’. Calenda: "Buona strada, qualunque cosa sia" la Repubblica

Renzi non si muove mai a caso. Se c’è un difetto che nessuno gli ha mai potuto rinfacciare è di non essere abile nei giochi politici o di mancare di tempismo. Ieri l’ex premier ha presentato la lista ...ROMA – E’ già polemica, dopo l’annuncio di Matteo Renzi di voler correre alle europee con Italia Viva, che nelle sue intenzioni, dovrebbe diventare un “grande centro” nel quale accogliere anche i ...