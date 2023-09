Renzi | la candidatura alle Europee e la lista Il Centro per sbarrare la strada alla maggioranza Giorgia

(Di martedì 5 settembre 2023) La mossa e la scossa, almeno la terza in quattro anni arrivano in un pomeriggio ancora caldo, con la politica assopita, il circo mediatico di ritorno dvacanze, giusto giusto il giorno di ripresa ...

E poi il Congresso del parito che "si farà" come ha voluto ribadire. Insomma, lasarà tenuta a battesimo proprio nei momenti più aggreganti di Italia viva. E avrà, naso, il suo ...Sono queste le parole pronunciate da Matteo, ieri pomeriggio a Milano, annunciando la suaalle elezioni europee del 2024. = '1693892465' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = '...Sarebbe stato il presidente della Repubblica francese a incoraggiare Matteoa fare il grande passo: candidarsi alle Europee per provare a sabotare, insieme al partito gemello d'Oltralpe, il ...

Elezioni europee, Renzi annuncia la sua candidatura con il centro: "Ci metterò la faccia" RaiNews

Filtra la disponibilità di Fdi ad abbassare il quorum (ora al 4%). Il capo di Iv anticipa tutti: «Ci metto il cuore e la faccia». Ma Forza Italia si oppone: non se ne parla nemmeno.Il leader di Iv si candida a Bruxelles. “C’è uno spazio affascinante, dobbiamo agire perchè l’Europa rischia di finire, il governo è in retromarcia e l’opposizione in stallo”. L’ipotesi di abbassare ...