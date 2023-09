Renzi e la possibile alleanza con conservatori e popolari L’analisi di D’Alimonte

(Di martedì 5 settembre 2023) Il Centro. Matteo, leader di Italia Viva ha fatto il grande passo: correrà per le elezioni Europee di primavera e il suo obiettivo, con “Il Centro” appunto, è quello di erodere una parte significativa dell’elettorato moderato. Ora, si tratta di capire in che modo questa operazione interviene in un contesto in grande cambiamento come quello europeo e, soprattutto, se ci sono i margini politici affinché questa mossa abbia successo. In più, da Palazzo Chigi trapela la notizia di un accordo per abbassare la soglia del 4%. La cosa certa è che “c’è uno spazio politico al centro e ci sono vari partiti nei diversi Paesi che lo occupano”. A dirlo a Formiche.net è Roberto, politologo e fondatore del Luiss – Cise Centro Italiano di Studi Elettorali.è uscito allo scoperto e ha scelto di candidarsi con “Il centro” alle ...

ROMA – E’ già polemica, dopo l’annuncio di Matteo Renzi di voler correre alle europee con Italia Viva, che nelle sue intenzioni, dovrebbe diventare un “grande centro” nel quale accogliere anche i ...(Adnkronos) - "Renzi sta in un altro campo rispetto al nostro ... del governo per cercare di far correre ancora di più il governo stesso e fare il meglio possibile per il nostro Paese, per l’Europa e ...