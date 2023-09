(Di martedì 5 settembre 2023) Matteonon perde occasione per lanciare frecciate al Pd e a, in occasione della candidatura alle prossime elezioni europee il leader di Italia Viva è tornato a prendersela con il ...

approfondimento Elezioni europee,si candida: mi metterò in gioco con Il Centro FOTOGALLERY ©IPA/Fotogrammagallery %s Foto rimanenti Politica Deputati più assenti in Parlamento, Bossi ...Matteonon perde occasione per lanciare frecciate al Pd e a Elly Schlein, in occasione della ...europee il leader di Italia Viva è tornato a prendersela con il suo ex partito - che peròa ...Pd e M5S ora non facciano finta di scandalizzarsi per i rapporti trae l'Arabia Saudita visto ...è la stessa Arabia Saudita che finanzia e controlla gran parte delle moschee in Europa e...

Renzi continua a stuzzicare Elly Schlein (che lo ignora) Globalist.it

Renzi: “La segretaria del Pd adesso chiede di fare un referendum contro il JobsAct. Ho chiesto un confronto pubblico ma ho l’impressione che Schlein abbia paura di accettare".Matteo Renzi ne è certo: «Italia viva non lascia, raddoppia. E lo fa da Milano». Dalla stessa città in cui il senatore ha ritrovato l’elezione alle Politiche e dove ora sceglie di ricandidarsi come ...