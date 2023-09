Renault Grand Kangoo | multispazio a passo lungo

Kangoo , di nome e di fatto. Un grande van da famiglia a passo lungo, queste le sue caratteristiche. L'accesso alla terza fila è facilitato dalle due ampie porte scorrevoli da 83 cm. ...Oltre alla nuova Scenic E - Tech, al Salone di Monaco la Losanga porta anche il nuovoKangoo, versione a 7 posti altamente versatile della terza generazione del suo multispazio per eccellenza.Kangoo , che nasce per rispondere a nuove esigenze tanto dei ...MOTORI Come accennato all'inizio, nuovaKangoo si può avere sia con motori endotermici e sia elettrici . In particolare, questo modello sarà commercializzato con un motore a benzina da ...

Svelato a Monaco, Renault Grand Kangoo è la versione 7 posti del multispazio francese con oltre 1000 possibilità di configurazione ...Nuova Grand Kangoo offre una lunghezza di carico di 3,11 metri con il sedile del passeggero anteriore ripiegato. Proprio come Kangoo, il design interno è caratterizzato da una plancia rifinita in ...