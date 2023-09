Reggio Calabria | truffa ' bonus facciate' | sequestrati crediti d' imposta per oltre 52 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Frode nell'ambito del ''. Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo un provvedimento che dispone il sequestro preventivo di52 milioni di euro did'. Le indagini sono state avviate dalla Procura della Repubblica di Locri e ora trasferite a Roma per competenza territoriale. Il provvedimento di sequestro, già emesso dal gip di Locri, è stato convalidato dal gip Roma. Al momento risultano indagate, a vario titolo, 31 persone per le accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche,a danno dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono 37 le società finora coinvolte, ...