Reggio Calabria | truffa ‘bonus facciate’ | sequestrati crediti d’imposta per oltre 52 mln

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Frode nell’ambito del 'bonus facciate'. Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo un provvedimento che dispone il sequestro preventivo di52 milioni di euro di. Le indagini sono state avviate dalla Procura della Repubblica di Locri e ora trasferite a Roma per competenza territoriale. Il provvedimento di sequestro, già emesso dal gip di Locri, è stato convalidato dal gip Roma. Al momento risultano indagate, a vario titolo, 31 persone per le accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche,a danno dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono 37 le società finora coinvolte, tra prime e seconde cessionarie del credito. Lo ...

Al culmine di una estate all'insegna di un lavoro instancabile, il via alla stagione è stato dato ufficialmente: la SportSpecialist Volley, partecipante alla Serie B Nazionale che inizierà il 7 ottobre, si è radunata lunedì e già nella mattinata di martedì ha cominciato a sudare in palestra. Per giocatori, staff tecnico e ...Il limite nei comuni con minoranze linguistiche, infatti, scende a 400 e nella città dinon verrà accorpata nessuna scuola. Inoltre, nelle linee guida , non è previsto il limite ...Frode nell'ambito del 'bonus facciate'. Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo un provvedimento che dispone il sequestro preventivo di oltre 52 milioni di euro di crediti d'imposta. Le ...

Il saluto degli ufficiali Guerrini e Galasso. Ad assumere il comando del Reparto operativo sarà il tenente colonnello Antonio Merola ...Al culmine di una estate all'insegna di un lavoro instancabile, il via alla stagione è stato dato ufficialmente: la SportSpecialist Volley Reggio Calabria - si legge in una nota -, partecipante alla ...