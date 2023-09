Reddito di cittadinanza addio | come ricevere i 350 euro al mese del Supporto alla formazione e lavoro GUIDA

(Di martedì 5 settembre 2023)di: eccoi 350aldel. Si chiama Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) , è la nuova piattaforma per l’incrocio tra domanda e offerta di, che parte venerdì primo settembre insieme alper lae il(Sfl) , il nuovo strumento per i soggetti...

Il secondo elemento è la cancellazione deldi, questo sì in continuità rispetto a quanto promesso in campagna elettorale, ma con una certa sorpresa, visto che comunque Fratelli d'...... stabili, precari o sottoccupati, tacciati alternativamente di intascarsi immeritatamente ildi, di richiedere il salario minimo o di rivendicare aumenti salariali. Alcune ...Due donne si sono arrampicate a un lampione sospese nel vuoto sul ponte di via Acton a Napoli in segno di protesta contro l'abolizione deldi. È accaduto ieri durante il corteo ...

Reddito di cittadinanza addio: ecco come ricevere i 350 euro al mese del Supporto alla formazione e lavoro. Si chiama Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), è la nuova ...“Non è giusto che un governo finanzi con le tasse di chi guadagna 1000-1200 euro al mese il reddito di cittadinanza. Cioè dia l’opportunità di non lavorare a persone che potrebbero farlo con il sudore ...