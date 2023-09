Reclute cubane | il summit Asean | il nuovo nome dell’India | cos’è successo oggi nel mondo

(Di martedì 5 settembre 2023) L'esercito russo cercatra i cittadini cubani residenti in Russia, Modi potrebbe cercare di cambiareall'India, Netanyahu risponde della sua riforma direttamente in tribunale, gli Emirati preparano investimenti miliardari in Africa e il verticecomincia tra nervosismi e desideri di rivalsa. Ecco le notizie del giorno. InsideOver.

Reclute cubane, il summit Asean, il nuovo nome dell'India: cos'è ... Inside Over

La Russia sta reclutando cittadini cubani da far combattere come mercenari nella guerra in Ucraina. A rivelarlo è stato Bruno Rodríguez, ministro degli esteri del governo di Cuba, che in una ...Il governo di Cuba ha dichiarato di aver identificato una «rete di trafficanti» russa che aveva l’obiettivo di reclutare cubani per le «operazioni militari in Ucraina». Ad annunciarlo è Bruno ...