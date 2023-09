Raw 04 09 2023 Fallout from Payback

(Di martedì 5 settembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dallo Spectrum Center di Charlotte, North Carolina. Lo show inizia con Jey Uso che da il benvenuto ai fan presenti poi dice che è stato via solamente per un paio di settimane, ma era come se ogni settimana si fosse avvicinato sempre di più al suo punto di rottura. Cody Rhodes gli ha dato un’occasione. Sami Zayn lo raggiunge sul ring, dice che è veramente pazzesco vedere Jey a Raw e deve sapere che molte persone saranno non ben disposte a vederlo, così come sia lui che Kevin Owens non sono stati sempre d’accordo con quello che ha fatto. Ma sa come è Jey e alla fine si è liberato per diventare quello che deve essere. Quindi gli tende la mano, in primo attrito non gliela stringe poi Jey cambia idea. Tornado Tag Team Match: Drew McIntyre & Matt Riddle vs. The Viking Raiders (Erik & Ivar) (w/Valhalla) ...

...' Seegene announced its strategic partnership agreement with Springer Nature in June. Through ... automated assay development technology (SGDDS); standardizedmaterials technology; automated ...Ma, Sana, sarà l'occasione anche, per approfondire il mondo Veg, attraverso uno spazio espositivo ad hoc, per dare visibilità a tutte le novità del mondo vegano e vegetariano,vegan, plant ...TAIYUAN, China, Sept. 4,/PRNewswire/ - - Fenjiu, known as the "soul of Chinese Baijiu (a type of Chinese liquor)", has ... The high - qualitygrain, pure natural water source and pollution - ...

RAW Report 04-09-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Dopo l'annuncio arrivato a Payback, emergono delle novità sullo spostamento a Raw di Jey Uso, durante la puntata di questa notte ...La scorsa notte la WWE ha messo in scena un nuovo episodio di Raw (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI). Ancora una volta il Judgment Day è stato tra i protagonisti dello show. Direttore Editoriale di ...