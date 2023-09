Ad agosto, la produzione dell'economia dell'ha indicato il più rapido declino in quasi tre anni. La generale flessione dell'attività è stata la più veloce da novembre 2020 e su ampia scala ...A far da traino al rialzo sono le misure prese dalla Cina a favore dei mercati immobiliari ma, più ancora, la sensazione che la frenata dell', specie del made in Germany, spingerà la Bce a ......favorevoli e un forte aumento del tasso di disoccupazione mentre il mercato del lavoro- ... Per l'il dato clou della settimana è stato quello dei prezzi al consumo - ovvero dell'...

Rallenta l’Eurozona, Pmi composito scende a 46,7 Il Sole 24 ORE

L'indice Hcob Pmi della produzione composita dell'Eurozona elaborato da S&P Global, calcolato in base alla media ponderata degli indici della manifattura e dei servizi, è sceso ad agosto a 46,7 da 48, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...