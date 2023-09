Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? «Lui visto con altre ragazze» | scoppia il gossip

E così adesso sono in tanti a chiedersi see Francesca Tocca si sono lasciati o stanno ancora insieme ma i due, almeno per adesso, hanno scelto di non smentire né confermare le voci e ...Da un po' di tempo si sono fatte più intense le voci che vedrebbero i ballerinie Francesca Tocca in profonda crisi (e nemmeno la prima) tanto da essere arrivati alla rottura . Ad aggiungersi ai diversi indizi che potrebbero far pensare alla fine della relazione, ...Mentre si parla della sua rottura con Francesca Tocca , ecco che suarriva una particolare segnalazione . Un utente sui social network segnala di aver incontrato il professore di Amici di Maria De Filippi in Sicilia, dove avrebbe tenuto un ...

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, è davvero finita Una nuova ... Tag24

Continuano i rumors sulla fine della relazione tra i due ballerini. Ora, una particolare segnalazione sul professore di Amici potrebbe dare ulteriori conferme.Il maestro di Amici Raimondo Todaro al centro di qualche rumors sulla sua vita privata. Arriva una segnalazione scottante... Molto chiacchierato negli ...