Rai 1 | Rai 2 o RaiSport | dove vedere Macedonia-Italia di calcio? Data | programma | orario | streaming

(Di martedì 5 settembre 2023) Si avvicina sempre di più il giorno dell’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale azzurra: il 9 settembre, alle 20.45, l’sarà di scena a Skopje per la sfida numero tre del girone C di qualificazione a Euro 2024 con ladel Nord: gli azzurri vanno alla caccia dei tre punti, fondamentali per l’ accesso alla fase finale in Germania. L’arriva a quest’appuntamento dopo il terremoto creatosi con le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di Commissario Tecnico: la FIGC è riuscita a sostituire l’allenatore marchigiano, il quale ha firmato un contratto fino al 2027 per diventare il nuovo CT dell’Arabia Saudita, con Luciano Spalletti, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli. Il toscano avrà il compito di ricostruire il progetto tecnico dell’ex allenatore degli azzurri attraverso i propri principi ...