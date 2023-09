Rai 1 ci ripensa | Arena Suzuki dai 60 ai 2000 sfida la prima di Tú Sí Que Vales

(Di martedì 5 settembre 2023) Amadeus (foto US Rai) Con l’avvio della nuova stagione televisiva, si è riaccesa latra Rai 1 e Canale 5, tra rincorse e variazioni di palinsesto. Dopo che Mediaset ha deciso di anticipare la fiction di Massimo Ranieri nella serata del giovedì e piazzare il Grande Fratello al venerdì contro Carlo Conti, la Rai rivede le sue scelte per il sabato e punta su Amadeus contro Maria De Filippi. Siamo in grado di confermarvi che lo show musicaledai 60 ai, in onda dall’di Verona, debutterà nel prime time di Rai 1 sabato 23 settembre contro lasu Canale 5 di Tú Sí Quecon la new entry Luciana Littizzetto. Previsto inizialmente al sabato e poi da mercoledì 20 settembre, Amadeus torna dunque nella serata che ha caratterizzato anche le ...

La nona edizione di Belve di Francesca Fagnani (la quinta in, la seconda in prima serata dopo il 4,5% di share raccolto la scorsa primavera) debutterà il prossimo martedì 26 settembre , in prima ...... tiene incollati allo schermo il pubblico di3 . Cosa succederà nelle puntate in onda dal 10 al ... Rosaai momenti di passione con Damiano, ma è sicura che si sia trattato di un errore ed ...Stando a quanto si legge sul sito, Viva2 "andrà in onda, in una specie di legge del contrappasso per chi vi ha remato conto, anche su Rai1, precisamente nella seconda/terza serata della prima ...

Fabrizio Corona ci ripensa: sarà il primo ospite di Belve (dopo la stroncatura) Libero Magazine

L’imprenditore ci ripensa e aprirà le danze della nuova stagione e si racconterà in un'intervista: mesi fa definì la trasmissione “cabaret, non giornalismo” ...Un utilizzo teatrale al momento è il più gettonato, e Cirri richiama un’altra esperienza mugellana: "Al cimitero germanico della Futa, Archivio Zeta da vent’anni ci insegna che potenza amplificatrice ...