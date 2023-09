“Raccontare la guerra oggi” | quarant’anni di conflitti visti con gli occhi dei giornalisti italiani

Pedine di questasommersa, le vite di Julia (Maja Ostaszewska), un'attivista di recente ... Ora che le serie tv sembrano perdere spazio, il cinema deve tornare ala realtà sotto i ...Pedine di questasommersa, le vite di Julia (Maja Ostaszewska), un'attivista di recente ... Ora che le serie tv sembrano perdere spazio, il cinema deve tornare ala realtà sotto i ...... e proprio a un'età matura sembra riprendere con qualità un percorso che l'ha portata aaltri confini, quelli storici, fra Secondamondiale e Olocausto. Parte come un documentario, ...

"Raccontare la guerra oggi": quarant'anni di conflitti visti con gli ... ilGiornale.it

"In Ucraina non ci sono né fascisti né nazisti. Qui c'è un mondo a colori".Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan potrebbero incontrarsi nuovamente dopo la sessione di apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York dal 19 ...