R De Boer | 'Klaassen all'Inter? Fantastico per lui | ma non capisco la logica'

Ronald Deha parlato a Ziggo Sport riguardo la scelta di Davydi lasciare l'Ajax per andare all'Inter Ronald Deha parlato a Ziggo Sport riguardo la scelta di Davydi lasciare l'Ajax ...Davyè uno degli ultimi acquisti dell' Inter nella sessione di mercato che si è appena conclusa: ...nel suo trasferimento in Serie A ha suscitato qualche dubbio da parte di Ronald de, ex ...Ronald decommenta ai microfoni di Ziggo Sport il trasferimento di Davyall'Inter: ' Penso che sia fantastico per Davy, ma non ne capisco bene la logica e questo non mi piace. Se fosse stato ...

de Boer sul trasferimento di Klaassen all'Inter - Numero Diez numero-diez.com

Davy Klaassen è passato all'Inter nell'ultimo giorno del mercato. Ronald de Boer dice a Ziggo Sport di avere dubbi sul trasferimento. " Penso che sia fantastico per Davy, ma non ne capisco bene la ...Davy Klaassen verruilde op de valreep van de transferperiode Ajax voor een nieuw avontuur bij Internazionale. Analist en voormalig voetballer Ronald de Boer laat via Ziggo Sport weten zo zijn twijfels ...